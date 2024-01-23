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Hatay'da deprem hasarlı yollar yenileniyor
GÜNDEM 23.01.2024, 18:07
Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde 6 Şubat depremleri ve son dönem yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle hasar görerek bozulan yolları yenilemeye devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, deprem sonrası yaşanan göç nedeniyle nüfus yoğunluğunun büyük oranda arttığı Arsuz ilçesinde kilitli parke döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.
Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde deprem ve son haftalarda yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılarak bozulan yollar yenilendi.
Yetkililer ihtiyaca göre yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.
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