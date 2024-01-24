Hatay'da çiftçilere eğitim

Buğday Derneği, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla tarımsal üretime destek projesi başlattı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Hatay’da çiftçilere yönelik olarak başlattığı Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm Projesi’ne destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesinin salon, çiftçi ulaşımları, depolama ve lojistik konularında destek olduğu proje, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülüyor.

Proje çerçevesinde Hatay’ın farklı ilçelerinde üretim yapan çiftçilere, sürdürülebilir tarım yöntemleri konusunda eğitim ve danışmanlığın yanı sıra pazarlama desteği de sağlanacak.

DEPREMİN ARDINDAN ÜRETİMİN DEVAMLILIĞI AMAÇLANIYOR

Hatay’da Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm Projesi, depremin ardından yaşamını ve üretimini yeniden kurgulamaya çabalayan bölge çiftçisinin refahını, üretimin sürekliliğini ve biyoçeşitliliği korumayı amaçlıyor.

İki yıl sürecek “Hatay’da Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm” projesine katılacak çiftçilere ve kooperatif temsilcilerine yönelik HBB Yerleşkesi EXPO Hortikültür Alanı’nda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AYMAN: ÇİFTÇİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Toplantıda konuşan Buğday Derneği Strateji Kurulu Üyesi Oya Ayman, “Depremlerin ardından Hatay’da yürüttüğümüz araştırmalar, onarıcı bir dönüşüm için, üretimden tüketime uzanan zincirin tüm halkalarına kapsayıcı bir şekilde yaklaşmak gerektiğini ortaya koydu. Bu amaçla destekçilerimizle birlikte çıktığımız bu yolda, bölgedeki çiftçileri, agroekolojik üretimle ve yeni pazarlama kanallarıyla tanıştırarak güçlendirmeyi amaçlıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Toplantıda Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay İl Tarım Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası, ziraat odaları, kooperatif temsilcileriyle birlikte Buğday Derneği yetkilileri ve uzmanları; çiftçilerin ve kooperatif temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER 1 ŞUBAT 2024’TE BAŞLAYACAK

Proje, Hatay’ın tarımsal üretiminde ve mutfak kültüründe öne çıkan karakılçık buğdayı, biber ve domates salçası, nar ekşisi, narenciye, tıbbi ve aromatik bitkilere odaklanacak. Uzmanların, bu ürünleri yetiştiren çiftçilere vereceği eğitimler, 1 Şubat 2024 itibarıyla başlayacak.

Samandağ, Antakya ve Arsuz olmak üzere üç bölgede gerçekleştirilecek eğitimler; toprak onarımı, su yönetimi, tohum, hastalık ve zararlılarla mücadele ile dijital pazarlama konularını kapsayacak.

Türkiye İş Bankasının tarımsal üretim ve eğitim faaliyetlerinin sponsorluğunu yaptığı projenin ikinci yılında da yeni katılacak çiftçilere verilecek eğitimler ve deneyim paylaşımları sayesinde bölgede agroekolojik üretim yaygınlaştırılacak.