Hatay'da cezaevinden firar girişimi: 12 hükümlüden 3'ü öldü

Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıkararak firar girişiminde bulunan ve yaralanan12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.HATAY (İGFA) - Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bazı hükümlü ve tutuklular yangın çıkararak firar girişiminde bulundu. Yangın çıkaran hükümlü ve tutuklulardan yaralanan 12 hükümlüden 3'ünün öldü açıklandı.

Kahramanmaraş depreminin 4'üncü gününde Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bazı hükümlü ve tutuklular yangın çıkararak firar etmek istedi. Meydana gelen yangında 12 hükümlü yaralandı. Yaralılardan 3 hükümlü hayatını kaybederken, diğer yaralı hükümlülerin tedavileri sürüyor.