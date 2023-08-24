Hatay'da bilimsel planlamanın sonuç bildirgesini yayımlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen “Hatay İli Deprem Sonrası Yeniden Yapılanmada Yenilikçi Planlama Yaklaşımları; Bilimsel Danışma Toplantısı” sonuç bildirgesi yayımlandı.HATAY (İGFA)- Moderatörlüğünü Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in üstlendiği 12 üniversiteden akademisyen ile alanında uzman isimlerin deprem sonrası Hatay’ın yeniden yapılanması konusunda fikirlerini ortaya sunduğu toplantının sonuç bildirgesinde tüm kurumların ortak çalışma gereğine dikkat çekildi.

Katılımcılar, derin bir tarihsel birikimi, kültürel çeşitliliği ve farklı coğrafi ve hatta ulusal oluşumların bulunduğu Hatay’da yaşanan deprem sonrasında yürütülecek planlama çalışmalarında başlangıç noktasının şehrin yapısına uygun olarak; toplulukların barış içinde yaşayabilecekleri mekânsal dili ve simgesel olanakları dikkate alan tasarım yaklaşımlarını bir arada değerlendiren bir planlama modelinin geliştirilmesi gerektiği konusunda hem fikir oldu.

Bildirgede planlamanın sağlıklı yapılabilmesi için planlama konusunda üniversitelerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşları, merkezi ve yerel kurum / kuruluşlar, özel sektör ve yerel inisiyatiflerin katılacağı ve fikirlerini paylaşacağı bir “Planlama Zirvesi” önerisinde bulunuldu.

Hatay ekonomisinin yeniden gelişerek güçlenmesi için il ekonomisindeki önemli sektörlerin bölgesel gelişme, entegrasyon ve kalkınma politikaları ile geliştirilmesinin önemine de bildirgede dikkat çekildi.

Ayrıca yeniden yapılanma sürecinde il genelindeki doğal ve kültürel varlıkların ekolojik ve kentsel restorasyonun yapılması, kent kimliği ve kültürünün korunmasının gerekliliği vurgulandı.

Bildirgede, Hatay ve depremde zarar görmüş diğer illerin yeniden yapılandırılmasında uzun vadeli ve gelecek perspektifi bulunan bir gelişim sürecinde kültürel varlığın korunmasının yararının büyük olacağı ifade edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bildirgede önerilen "Planlama Zirvesi" için çalışmalara başlandığını kaydetti.