Hatay'da bilimsel çalışmalar sonlanmak üzere

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Samandağlı ve Defneli hemşehrileri ile buluştu.HATAY (İGFA) - Depremden en çok etkilenen ilçelerde ziyaretlerini sürdüren Savaş, Defne ilçesine bağlı Toygarlı, Gültepe ve Yeniçağ ; Samandağ ilçesine bağlı Yenimahale Mahallesi’nde vatandaşların ve esnafların sorunlarını dinledi.

Hatay’da depremden dolayı çok ciddi yıkım ve kayıpların yaşandığını belirten Başkan Savaş, depremin ilk günlerinden itibaren şehrin yeniden planlanması için başta Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri olmak üzere bilim insanları ile çalıştıklarını vurguladı. Savaş Ağustos ayı içinde tüm planlamaların bir çalıştay ile kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Savaş, ‘Bilim insanları ile yaptığımız çalışma sonlanmak üzere çok kısa zamanda açıklayacağız’’ dedi.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Savaş, "Depremden en çok Antakya, Samandağ, Defne ve Kırıkhan etkilendi. Sadece Antakya’da maalesef 30 mahalle neredeyse yok oldu. Konut yapımı için de 100 metreye kadar 500 bin hibe diğer 500 bin ise sizlere krediler verilecek. Orta hasarlı binalar hakkında şimdilik net bir durum söz konusu değil. Trafik sorunları için de çağın zamanına uygun planlama yapmamız lazım. Gelecek nesillerimize güzel bir şehir bırakmamız lazım. İlk günden beri sizler için sahalardayız. Ankara ve İstanbul’dan bilim insanları ile de şehrimiz için aylardır çalışıyoruz. Hatay’ı sağlıklı bir şekilde ayağa kaldırmamız lazım. Amacımız daha sağlıklı ve modern bir şehir kurmak” dedi.

Depremden dolayı oluşan altyapı sorunlarını da dinleyen Başkan Savaş, çözüm noktası konusunda da yetkililerden bilgiler aldı.