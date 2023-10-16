Hatay'da bereketli gübreler dağıtılıyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri kapsamında çiftçilere destek olmak amacıyla ürettikleri organomineral gübre hakkında önemli açıklamalarda bulundu.HATAY (İGFA) - Çiftçilerin üretim maliyetini düşürmek ve toprağı korumak hedefiyle gübreyi piyasa fiyatının çok altında sattıklarını açıklayan Başkan Lütfü Savaş, doğru tarım ile de Hatay’da üretimi maksimum seviyeye ulaştırmak istediklerini söyledi.

Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere fide, tohum, kaliteli ucuz gübre desteğinin devam ettiğini anlatan Başkan Savaş, “Tarlası ve bahçesi olan insanlarımıza hem tohum hem de fide desteğinde bulunuyoruz. Ve son iki yıldır çok uygun ve kaliteli organomineral gübre üretiyoruz. Bu gübre ile toprağın sertliği de giderek verimli bir duruma geliyor. Pahalanmasının de önüne geçmek istiyoruz. Bayilere vermiyoruz. Muhtarlarımız ve kanaat önderlerimiz ile vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Organomineral gübre ile verim yüzde 30 artıyor. Gübremiz kimyasal değil tamamen doğal. Dünya da gittikçe organik ürünlere yöneliyor. Ve herkes kimyasal ürünlerden kaçıyor. Ben size her zaman doğruları söylerim. Belediyemizin bu işte kârı yok. Sizlere kaliteli ürün satmak istiyoruz. Rekabet ederek piyasayı düşürmek istiyoruz. Amacımız çiftçimizin kazanması” diye konuştu.