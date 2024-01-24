Hatay'da Başkan Savaş halkla buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş; Antakya, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde muhtarlar, çiftçiler, vatandaşlarla bir araya geldi.HATAY (İGFA) - 6 Şubat depremlerinde büyük zararlar gören Antakya’nın Bağrıyanık, Karaali Bölüğü, Şirince, Aksaray ve Akhisar Mahallelerinde düzenlenen halk toplantılarında Savaş, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Savaş; Yayladağı’nda Çabala, Gürışık, Yalaz, Kösrelik, Yenice, Olgunlar, Leylekli, Yaşiltepe ve Karacurun Mahallerinde HBB’nin Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

“KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Altınözü’nde Turfanda, Han Yolu, Yanıkpınar, Dokuzdal, Kılıçtutan, Yunushanı, Akdarı, Akamber, Tokaçlı ve Erbaşı Mahallerinde çiftçilerle buluşan Başkan Savaş, “Çiftçimizin ekonomik durumunun kötü olmasının sebeplerinden biri de tarımsal girdi maliyetlerinin çok yüksek olması. Ekonomik bozulmadan dolayı zor günler geçiren tarım üreticilerimize destek oluyoruz. Köylülerimizin topraklarına sahip çıkmaları ve üretime katkıda bulunmaları için Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında tarım üreticilerine zeytin, alıç, incir, hurma ve keçiboynuzu fidanı desteği sağlamaya devam edeceğiz. Ürettiklerimizi dünya pazarına çıkarmak için projelerimiz var.” dedi.

Hatay’ın 15 ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrasında da imkânlar doğrultusunda hiç durmadan çalıştığını belirten Savaş, mahallelerdeki yol, su ve kanalizasyon sorunlarının çözülmesi için ilgili birimlere görevlendirmeler yaptı.

“HATAY’I KARIŞTIRMAK İSTEYENLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Konuşmasında Savaş, “Türkiye ve Hatay önemli bir dönemden geçiyor. Artan sığınmacılarla ilimizin nüfus yapısını değiştirmek istiyorlar. İlerleyen zamanlarda söz söyleme hakkımız kalmayacak. Öz yurdumuzda vatansız kalacağız. Hatay’ı karıştırmak isteyenlere, müsaade etmeyeceğiz. Hepimiz, yüzyıllardır Hatay’da kardeşçe yaşıyoruz. Hatay’ın bütün renkleri ile bir arada yaşamaya da devam edeceğiz. Ülkemize ve şehrimize sahip çıkmalıyız.” ifadelerine yer verdi.

Hükümetin Suriyeli sığınmacılara yönelik politikalarını eleştiren Başkan Savaş; iktidarın, bugüne kadar Suriyeliler için 50 milyar dolar harcandığı ifade ederek deprem sonrası Hatay için harcanan 6 milyar doların ise Hataylıların başına kakıldığını ifade etti.

“BİNA YIKIMLARINDA ALTYAPIYA ÇOK CİDDİ ZARARLAR VERİLDİ”

Hem depremin hem de deprem sonrası yapılan yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının özensizce yürütüldüğünü hatırlatan Savaş; biraz daha fazla demir alma toplama uğruna yıkım ekiplerinin altyapı sistemlerine çok büyük zararlar verdiğine dikkat çekti.

Tüm iller arasında Hatay’ın vergi ödemede önde ama hizmet almada geride kaldığını hatırlatan Savaş, genel bütçeden şehre; fitre ve zekât gibi pay verildiğine dikkat çekerek Hatay'ın ödediği vergilerin aynı oranda şehre hizmet olarak dönmediğinin altını çizdi.

“ŞEHİRDE HALA ONARILMAYI BEKLEYEN OKUL VE CAMİLER VAR”

Deprem sonrası, cami ve okullarda uzun süre tadilat çalışmaları yürüttüklerini ama bakım ve onarım çalışmalarının ilgili devlet kurumlarınca yapılacağını bildirilen resmî bir yazının taraflarına iletilmesi üzerine çalışmalarını mecburen durdurduklarını kaydetti.

Savaş, depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen şehirde hâlâ onarılmayı bekleyen okul ve camilerin bulunduğunu aktardı.

Yeniden adaylık sürecini değerlendiren Savaş, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP Genel Merkezi tarafından yapılan 4 ankette kazanacak aday olarak Lütfü Savaş isminin öne çıktığını hatırlattı.

“Anketlerde öne çıkan bir aday olursa şüphesiz, var gücümle onu destekleyeceğimi bildirmiştim.” diyen Savaş, sonuçta kendisinin aday gösterildiğini, bundan sonra da hep birlikte Atatürk felsefesi çerçevesinde, bilimin ışığında çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yaşanan deprem sonrasında her türlü kırgınlıkların, küskünlüklerin, anlaşmazlıkların geride bırakılarak yaşamın akışından çıkarılması gerektiğini vurgulayan Savaş, birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Muhtarlar ve vatandaşlar, Savaş’ın HBB’ye yeniden adaylığını tebrik ederken Hatay için çıktığı bu yolculukta desteklerini asla esirgemeyeceklerini de sözlerine ilave ettiler.