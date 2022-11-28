Hatay'da Asi Nehri'nin temizliğine kollar sıvandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, çevre, doğal kaynakların korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği açısından Asi Nehri’nde gerçekleştireceği çalışmalara yenisini ekledi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Asi Nehri’nde nehir rejimin uygun olduğu zamanlarda tekne ve personel ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Eylül ve Kasım aylarında tekne ile yapılan temizlik çalışmalarında Büyükşehir ekipleri, 18 ton atık toplayarak Asi Nehri’nde önemli bir çalışma gerçekleştirmişti.

Mart ayında UNDP ve Japon hükümetinin desteklediği “Hatay için İklim Eylemi” projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen zamanlarda Asi Nehri’ndeki atıkların oluşturduğu kirliliği azaltmaya yönelik amfibik araç, ekipman alacak ve bariyer sistemi kuracağını duyurdu.

Kurulacak sistemle tekneyle temizlik çalışmalarının destekleneceği gibi entegre bir atık yönteminin sağlanacağını da ifade eden yetkililer, projenin ekosistemin korunması amacıyla da çok önemli bir çalışma olacağını kaydetti.