Hatay'da anlamlı buluşma

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 23 Temmuz Hatay’ın anavatana katılış yıl dönümü etkinliklerinde anlamlı bir buluşmanın altına imza attı.HATAY (İGFA) - HBB, 38. Hatay Festivali etkinlikleri kapsamında bir kokteyl düzenledi. Antakya EXPO alanındaki gecede sanat, akademi, siyaset ve iş dünyası bir araya geldi.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, anlamlı geceye katılan tüm konuklarla yakından ilgilenerek herkesle sohbet etti.

Lütfü Savaş burada yaptığı konuşmada Hatay’ın 20 yıllık esaretten sonra anavatana katıldığını hatırlatarak “Hatay’ın kurtuluşu ve bağımsızlığı için yıllarca mücadele eden Hatay Devleti büyüklerimizi ve ilelebet şehrimizi düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadan edemeyiz. Şehrimiz önce bağımsızlık sonra da anavatana katılma mücadelesi verdi. İyi ki bu mücadeleyi vermişler” dedi.

Savaş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bugün tefekkür etme, yakın tarihi yeniden gözden geçirme günüdür. Bugün anı yaşama değil, gelecek adına atılacak adımlar için plan ve program yapma günüdür. Dostlarımızla birlikte ülkemizin ileri gitmesi için düşünmeliyiz. Ülkemizi ödünç aldığımız torunlarımız için canı gönülden çalışmalıyız. Bugünümüze sahip çıkan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Ruhen, bedenen, kalben Hatay’ın bağımsızlığı ve kurtuluşu için mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek, Abdulgani Türkmen ile tüm şehit ve gazilerimize şükran ve saygıyla anıyorum. İyi ki varsınız.”

HATAY MARŞI HEPİ BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

Savaş’ın konuşmasının ardından ilk kez 1938 yılında Türk askerinin Hatay’a girişinde 48. Alay Bandosu tarafından seslendirilen Hatay Marşı, alandaki konuklar tarafından neşe ve coşkuyla söylendi.

Konuklar arasında yer alan Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, HBB’nin çok değerli bir organizasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

ÇALIŞKAN: KİMSE HATAYLILAR KADAR ÖZGÜRLÜĞÜN FARKINDA OLAMAZ

Saadet Partisi GİK Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan da, “Tüm insanlarımız özgürlüğü sever ancak kimse Hataylılar kadar özgürlüğün farkında olamaz. Bu, Hatay’ın töreni, Türkiye Cumhuriyeti’nin sevinci, bayramı olmalı. İnanıyorum ki Hatay bundan sonra hak ettiği yere ulaşacak” ifadelerini kullandı.

ADD YÖNETİMİ TAM KADRO HATAY’DA

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Hatay’ın anavatana katılışı sebebiyle derneğin temmuz ayı toplantısını Hatay’da yapmaya karar verdiklerini belirterek “Hatay, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayattayken kazandığı son diplomatik zaferidir. Onun için Atatürk’e, Tayfur Sökmen’e, Abdurrahman Melek’e ve Hatay’ın anavatana katılmasında canlarıyla, kanlarıyla emek eden tüm şehit, gazi ve devlet adamlarımıza yürekten teşekkür ediyor, onları saygıyla yâd ediyorum. Hataylıların bu mutlu gününü kutluyorum” açıklamalarında bulundu.