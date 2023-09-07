Hatay'da ağır hasarlı konutların su faturaları iptal edilecek

HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, Hatay’da deprem öncesi altyapı ve şehir şebeke suyu hatlarının durumu, deprem sonrası ortaya çıkan sorunlar ve yapılan çalışmalarla ilgili önemli bilgiler verdi. Polat, 6 Şubat Depremi’nde ağır yada orta hasar almış, meskende, iş yerinde ikamet durumu söz konusu olmayan hasarlı binalar dâhil tüm faturaların iptal edileceğini açıkladı.HATAY (İGFA) - Kurulduğundan bugüne kadar 3 bin 33 kilometrelik içme suyu şebeke imalatı yaptıklarını belirten HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, içme suyu kaynaklarını güçlendirererek, 269 tane kuyu açıp içme suyu rezervini arttırdıklarını, 8 ilçede içme suyu şebekesini tamamen yenilediklerini duyurdu.

"Defne, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki yenileme çalışmalarına da başlamıştık ancak deprem nedeniyle henüz tamamlayamadık" diyen Müdür Polat, "Maalesef, 2014 yılına kadar özellikle kanalizasyon anlamında çok fazla yatırım yapılamamış. Hatay’da bulunan 593 mahallenin yaklaşık 200 tanesinde kanalizasyon altyapısı vardı. 73 tane hiç kanalizasyon bulunmayan mahalleye kanalizasyon şebekesi yaptık. Biz diğer mahallelerimiz için de iş programımıza göre projelerimizi hazırlayıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Merkeze çok yakın olmasına rağmen içme suyu şebekesi bulunmayan bazı mahallelerde HATSU döneminde içme suyu şebekesine kavuştu" diye konuştu.

Yaşanılan depremin ölçeğinin çok büyük olduğunu hatırlatan Polat, yerin üstünde yaşanılan yıkımın, yerin altında da yaşandığını, hasarın ve yıkımın da çok büyük olduğunu vurguladı.

“HATAY OLAĞANÜSTÜ KURAK BİR DÖNEM YAŞIYOR”

Önlerinde zorlu bir süreç olduğunun altını çizen Polat, deprem sonrası hızlıca reaksiyon aldıklarını, içme suyu anlamında Hatay’ın büyük bir kısmına su ilettiklerini ancak meteorolojinin güncel verilerine göre Hatay’ın şu an olağanüstü kurak bölgede bulunduğunu, geçen yıla oranla yağışlarda yüzde 50 düşüş olduğunu söyledi.

Yaşanan kuraklığın etkilerinin hem barajların doluluk oranlarına hem de yeraltı su kaynaklarına yansıdığını kaydeden Polat, enerji fiyatlarındaki artışlardan dolayı tarımsal sulamada çiftçilerin de sulama suyunda şebeke suyunu tercih ettiğini, kaçak kullanım da göz önüne alındığında Hatay’da su sorunlarının temelli çözümünde zaman vermenin pek mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

“HATSU’NUN SU FATURALARINI SİLME YETKİSİ YOK”

Polat, HATSU’nun su faturalarını silme yetkisi olmadığının bir kez daha altını çizerek kanunların bu konuda çok açık olduğunu belirtti. Polat, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ve 4736 sayılı kamu kurum kuruluşlarının ürettikleri mal veya hizmete ilişkin kanununa atıfta bulunarak bu hizmetlerin ücretsiz verilemeyeceğinin belirlendiğini açıkladı.

2020 Eylül ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir görüş verdiğini belirten Polat, “ Bakanlığın görüşünde ücret tarife belirleme yetkisinin belediye meclisinde olduğu, özel kanun hükümleriyle getirilen düzenlemeler dışında işletmecilik gereği herhangi bir ücretsiz tarife uygulayamayacağı, bu bakımdan uygulanan tarifenin tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.” dedi.

“HASARLI VE İKAMET OLMAYAN KONUT VE İŞ YERLERİNE KESİLEN FATURALAR İPTAL EDİLECEK”

Haziran ayı itibariyle deprem sonrası durumu tespit etmek amacıyla tüm abonelere fatura kestiklerini dile getiren Polat, “Gerekli tespitleri yaptık. 6 Şubat Depremi’nde ağır hasar almış, orta hasar almış, o meskende, iş yerinde ikamet durumu söz konusu olmayan az hasarlı veya orta hasarlı binalar dâhil tüm faturalar iptal edilecek. Çünkü deprem anında orta hasarlı da olsa az hasarlı da olsa insanlar evlerini terk ettiler. Depolarında, şebekelerinde arızalar oluşmuş olabilir. Vatandaşlar bununla ilgili ihbarda bulunduğunda, gerekli incelemeler doğrultusunda yapılan çalışmaların ardından orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız da olsa kesilen faturalar iptal edilecek ama ağır hasarlılarda faturalar kesinlikle iptal edilecek.” açıklamalarında bulundu.