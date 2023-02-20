Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik ikiz deprem! AFAD'dan 'sahilden uzaklaşın' uyarısı!

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, denizin 50 santimetre yükselme riski sebebiyle sahilden uzaklaşılmalı çağrısında bulundu.HATAY (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Merkezüssü Defne ve Samandağ olan kısa sürede meydana gelen iki büyük deprem ardından 8 artçı deprem kaydedildi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1627729015946547205

Bölgede ağır hasarlı olan binaların da büyük gürültüyle çöktüğü bildirildi. Onlarca ambulans ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerle ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

AFAD, söz konusu depremler ardından bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi konusunda uyardı.

Riskli binaların çevresinde bulunmayın çağrısında bulunan AFAD, "Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin" dedi.

⚠️ ÖNEMLİ!

▪️ #Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

▪️ Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

▪️ Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.

— AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023