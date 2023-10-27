Hatay'da 50 bin çiftçiye meyve fidesi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde muhtarlar, zeytin üreticileri ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Kırıkhan’nın Yalankoz, İncirli, Demirkonak, Kaletepe, Çatalyurt, Camızkışlası, Küçükger; Hassa’nın Mazmanlı, Aktepe, Mahallelerini ziyaret eden Başkan Lütfü Savaş, HBB tarafından hayata geçirilen Kırsal Kalkınma Projesi hakkında bilgiler paylaştı.

Kırsaldaki insanların güçlü olması ve ayakta kalması için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Savaş, “Proje kapsamında bugüne kadar 50 bin çiftçimize tohum ve fide desteği sağladık. Amacımız, dezavantajlı durumda olan küçük çiftçilerimizin toprağını, köyünü terk etmek zorunda kalmasının önüne geçmek. Çiftçilerimize dağıttığımız zeytin, badem, sumak, alıç, ceviz, tatlı patates gibi yükte ağır pahada hafif ekonomik değeri yüksek ürünler ile katma değer yaratıyoruz." dedi.

“Çiftçiye destek, toprağa nefes, ürüne bereket” anlayışıyla yol katettiklerini ifade eden Savaş, toprağı işleyerek ülkenin kalkınmasında payı büyük olan çiftçilere, hiçbir siyasi ve ekonomik kaygı gözetmeden organomineral gübreyi ulaştırdıklarını iletti.

Avrupa ve dünyada birçok ülkenin toprağa zarar veren kimyasal gübrenin kullanımından vazgeçerek organik gübre kullanımına yöneldiğini belirten Savaş, ürettikleri organomineral taban gübresinin bitkinin ihtiyaç duyduğu besin ve elementleri toprağa kazandırıp toprağın yapısını düzenleyen bir gübre olduğunu, çiftçilerin organomineral taban gübrelerini kullanarak hem verim hem kalite artışı sağlayabileceğini söyledi.

HİÇBİR ÇİFTÇİMİZİN ÜRÜNÜ DALINDA ÇÜRÜMEYECEK

Tarımın Türkiye’nin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Savaş, “Projemiz kapsamında köyden kente göçü önlemek istiyoruz. Çiftçilerin ürettiği ürünlerinin elinde kalmaması için 21 ton kapasiteli kurutma fabrikası kurduk. Böylece hiçbir çiftçimizin ürünü dalında çürümeyecek. Çiftçilerimizin bu ürünlerini alıp kurutarak ihraç edeceğiz. Avrupa ve Amerika'da insanlar artık kurutulmuş sebze meyve tüketimine yöneliyor. Bu bağlamda üreticilerimize destek olmayı amaçlıyoruz ancak deprem dolayısıyla bu hizmetimiz sekteye uğradı. 2-3 ay içerisinde tekrar çalışmalara başlayacağız.” dedi.

Kırsal Kalkınma Projesi yetkilileri ayrıca, Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi’nin 25 tarım üreticisine 10’ar dekar üzerinden 250 dekarlık, kuraklığa ve zararlı haşerelere karşı dirençli tritikale cinsi anaç buğday tohumu hibe ettikleri bilgisini paylaştı.

Savaş, ziyaretlerinde çiftçilere zeytin fidanı dağıtırken Hassa Güzelinci Tarım ve Gıda zeytin işleme fabrikasında da incelemelerde bulundu.