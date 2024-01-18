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Hatay'da 205 bin bina affedildi! Kim suçlu?... Kusurum varsa hesabına hazırım!

GÜNDEM 18.01.2024, 09:36
Hatay'da 205 bin bina affedildi! Kim suçlu?... Kusurum varsa hesabına hazırım!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Habertürk Kanalı Ana Haber programına katılarak gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un gündeme dair sorularını yanıtladı.HATAY (İGFA) - Kendisine yönelik büyük çoğunluğu Hatay dışından olmak üzere bazı sosyal medya hesapları üzerinden eleştiriyi aşan paylaşımlar yapıldığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP yönetimi tarafından yapılan 4 anket sonucunda aday gösterildiğini belirtti. Savaş, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine CHP’ye gelmemden dolayı dışlanmamızı isteyen bazılarının beklentisi oldu. Ama ben Bugün CHP’ye gelmedim, 10 yıldır CHP’li Belediye başkanıyım.” dedi.

Yeni yönetimle CHP’de değişim beklentilerine rağmen aday gösterilmesini değerlendiren Savaş, hem iktidarın hem de CHP’nin yaptığı anketlerde açık ara önde çıktığını ifade etti.

“KUSURUM VARSA HESAP VERMEYE HAZIRIM”

Ruhsat verme konusunda ilçe belediyelerin yetkili olduğunu ifade eden Savaş, bu ilçelerin tamamına yakının ise yıllardır iktidar partisinin yönetiminde olduğunu ve bu belediyelerinin hiçbirinin eleştirilmediğini aktardı.

Antakya Belediye başkanı olarak sadece 5 yıl boyunca ruhsat verdiğini dile getiren Savaş, “Benimle ilgili olan zaman diliminde bir inşaatla ilgili kusurum varsa ben hesap vermeye razıyım. Bugüne kadar da bu konuda tarafıma intikal etmiş bir durum yoktur. 16 tane deprem ilinden bir tane belediye başkanı bile suçlanmadı. Sadece Lütfü Savaş suçlandı.” dedi.

İMAR İZNİ İLE 205 BİN BİNA AFFEDİLDİ, HÜKÜMET SUÇSUZ LÜTFÜ SAVAŞ MI SUÇLU?

2012’de iktidarın çıkarmış olduğu İmar Affı Kanunu’nu eleştiren Savaş, Hatay’da kusurlu olan 205 binanın Hükümet tarafından affedildiğini ve bu yapıların çok büyük bir kısmının da depremde yıkıldığını vurgulayarak “Şimdi, Lütfü Savaş suçlu da hükümet suçsuz mu?” sorusunun yanıtlanmasını istedi.

Başkan Savaş, iktidar belediyelerini eleştirmeyip sadece kendisini eleştirenlere ise “Suçlu varsa birlikte arayalım, kanun önünde hepimiz hesap verelim. Ama deprem bölgesinde CHP’li belediye başkanı olarak tek ben varım diye sadece bana yükleniyorlar. Depreme hazırlık konusunda bizim gibi donanımlı olup hesap verecek durumda olan başka büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı var mı? İktidar belediye başkanları niçin konuşmuyor?” ifadeleriyle yanıt verdi.

“BEN DÖNÜŞÜM PLANIMIZI YAPMIŞTIM, BAKANLIKTAN İZİN GELMEDİ”

2013’te çıkan Kentsel Dönüşüm Yasası’nın çıkmasının hemen ardından Antakya’daki 2 mahalleyi riskli alan ilan ettirdiğini belirten Savaş, “Antakya Belediyesine ait 2 mahalle ile İskenderun’da 6 mahallenin riskli alan ilan edilmesine rağmen iktidara ait belediyeler, buralarda kentsel dönüşümü 9 yılda başaramadı. İki belediye de hiçbir şey yapmadan sınıfta kaldı.” dedi.

Riskli alanlarla ilgili kentsel dönüşüm strateji çalışmalarını defalarca resmi yazışmalarla Bakanlığa gönderdiklerini, sonuncusunu ise depremden 1,5 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdiklerini, kendilerine cevap bile verilmediğini anlattı.

Başkan Savaş, depremde ölümlerin ve yıkımların yoğun olduğu Antakya’da 1440 hektarlık 46 mahalle üzerinde kentsel dönüşüm için 25 bin 20 adet yapının her durumu için tek tek bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakanlığın önlem almamasından dolayı riskli yapılar olarak tespit edip ilan ettikleri 13 bin 420 binanın depremde yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını dile getirdi.

“HATAY İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTEĞİMİZE CEVAP VERMEYEN MURAT KURUM ŞİMDİ İSTANBUL’A ADAY”

Başkan Savaş, 16 ilde meydana gelen depremin tek sorumlusunun Lütfü Savaş’mış ve Lütfü Savaş kentsel dönüşüme karşıymış gibi bir imaj çizilmeye çalışıldığını kaydetti.

Antakya’da Emek ve Aksaray Mahallelerinin kendisi tarafından riskli alan ilan ettirildiğini hatırlatan Savaş, “Antakya Belediye Başkanı bir proje hazırladı. Bölgede yaklaşık 2 bin hak sahibi olmasına rağmen projede 6 bin konut yapılması modeline halk karşı çıktı. 13 katlı yapıların olduğu projede doğru düzgün sosyal donatısı, çocuk oyun alanları, yeşil alanları yok ve yollar 7 metrenin altındaydı. Bu nedenle ‘Bu kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm.’ dedim. Ben rantsal dönüşüme karşı çıktım. Bu mahallerde kentsel dönüşümü ben istedim.

Ben geçtiğimiz yıllarda çok daha geniş bir kentsel dönüşüm çalışması yaptım ve bakanlığa gönderdim. O dönem Murat Kurum Bakandı. Bize cevap verme gereği bile duymadı. Bize cevap vermeyen Sayın Bakan şu anda Türkiye’nin en önemli iline belediye başkan adayı oluyor.  Burada benim sorumluğum varsa yine ben üstlenirim. “ dedi.

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