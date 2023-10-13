Hatay'da 111 konteyner konut afetzedelere teslim edildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Doğan Holding iş birliği ile Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapılan 111 konteyner konut afetzedelere teslim edildi.HATAY (İGFA) -Arsuz’un Nardüzü Mahallesi’nde kurulan konteyner kentin altyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile Doğan Grubunun ortak iş birliği ile gerçekleştirildi.

Depremzede 408 ailenin yerleştirildiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Konteyner Kent Yaşam Merkezi'nde “konut hak sahipliği” afetten en çok etkilenen aileler arasından belirlendi.

İçerisinde iki mor yerleşke, çamaşırhane, çocuk oyun parkı bulunduran geçici yaşam alanında, sanatseverler için de özel mekanlar oluşturuldu.

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Müdürü Candan Fetvacı, açılış töreninde, depremlerin ardından afetzedelere yardım için seferber olduklarını belirterek sosyal ve sanatsal alanlarla oluşturdukları yaşam alanında kadın, çocuk ve gençlerin her türlü ihtiyacına yanıt verecek bir kent inşa ettiklerini ifade etti.

HBB Konteyner Kent koordinatörü Reşat Çağlar, 6 Şubat depreminden sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Doğan Holdingin katkılarıyla depremzede personellerimize barınma alanları da sağlandığını söyledi.

Tören sonrası konutların anahtarları protokol tarafından depremzede vatandaşlara teslim edilirken duygulu anlar yaşandı.

Geçici de olsa yeni konutlarına kavuşmasının sevincini yaşayan depremzede aileler, konteyner kentin yapımında emeği geçen başta Hatay Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.