Hatay Büyükşehir'in projesini mahkeme haklı buldu

Hatay 2. İdare Mahkemesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Arsuz ilçesi toplu taşıma araçları rehabilitasyon projesine karşı özel taşıma kooperatiflerinin açtığı davada Büyükşehir'i haklı buldu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Arsuzlu vatandaşların da klimalı, kamera ve kayıt sistemli, engelli erişimine uygun, elektronik ücret toplama sistemi ile Hatay Kart kullanabileceği, çalışma saatlerine net şekilde uyacak toplu taşıma araçları ile konforlu ulaşım yapmasını amaçlayan projeyi UKOME Kurulu Kararı ile uygulamaya koymuştu.

Ancak Arsuz taşıma kooperatifleri HBB’ye çeşitli gerekçelerle dava açarak, Büyükşehir Belediyesi ve UKOME Kurulunun bu kararı alma yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, dava sürecinin tamamlandığı bildirilerek, Hatay 2. İdare Mahkemesinin, projeye ilişkin esastan değerlendirme yaptığı belirtildi ve mahkeme kararında, ‘’Toplu taşıma hizmetleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma yetkisinin HBB-UKOME Kuruluna ait olduğunun’’ vurguladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, HBB’nin 2019 yılında uygulamaya koyduğu Ana Ulaşım Planı çerçevesindeki projenin, İstanbul Teknik Üniversitesince yapılan yolcu sayımları ve diğer bilgilerin analizleri doğrultusunda hazırlandığı kaydedilen mahkeme kararında, ‘’serbest rekabet ortamını bozacak ve tekelleşmeye yol açacak herhangi bir uygulamanın bulunmadığı…’’ kanattine varıldığı kaydedildi.

Hatay 2. İdare Mahkemesinin kararında özetle HBB’nin ulaşım hizmetlerini kaliteli, insan onuruna, çağın gereklerine uygun, şehrin yapısını bozmadan şehirde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak ve sistematik hale getirebilmek amacıyla projeyi UKOME Kurul Kararı ile uygulamaya koyduğu görüşüne ulaşıldığı ifade edildi.

Mahkeme ayrıca dava konusu kararın, hak sahiplerinin menfaatini de düşünerek kişisellikten uzak, somut uygulanabilir ve amaca uygun bir düzenleme olduğunun anlaşıldığını’’ kaydederek, dava konusu işlemde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı. Buna göre; 22 Nisan 2021 tarih ve 80 sayılı Toplu Taşıma Rehabilitasyon Projesinin iptali için açılan dava reddedilmiş oldu.

Açıklamada, ‘’Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi tarafından hazırlanan ve UKOME Kurulu tarafından onaylanan projenin haklılığı Mahkeme Kararı ile tescillenmiş oldu. Proje uygulamasına devam edilmektedir, Arsuz İlçemizde yaşamakta olan vatandaşlarımız da hak ettikleri kaliteli, çalışma saatleri ve ulaşım programına uygun şekilde çalışan toplu taşıma araçları ile ulaşım hizmeti alacaklardır.’’ ifadeleri yer aldı.