Hatay Büyükşehir'den yol onarımlarına devam

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolların yapımı ve onarımı için aralıksız bir şekilde çalışıyorHATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Antakya-Belen-Arsuz-İskenderun trafiğini rahatlatacak olan Serinyol-Madenli yolunda yoğun bir mesai harcayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir içi ve şehirlerarası güvenli ve huzurlu bir yolculuk imkânı sağlayacak olan Serinyol-Madenli yolunda hem asfaltlama hem de yol genişletme çalışmaları hızlandırılıyor.

Büyükşehir yetkilileri, Serinyol-Madenli yolunun tamamlanması ile deprem sonrası iç göçler nedeniyle nüfus yoğunluğunun arttığı ilçelerde ulaşımdaki tıkanmaların önüne geçileceğini aktardı. Ayrıca Büyükşehir ekipleri, tarafından Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde ise yol yapım beton asfalt çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.