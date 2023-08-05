Hatay Büyükşehir'den otobüs terminaline bakım

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde tadilat çalışmaları devam ediyor.HATAY (İGFA) - 6 Şubat depreminin ardından hasar alarak kullanılmaz hale gelen Antakya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde HBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara daha iyi ve güvenli hizmet verebilmek amacıyla bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ulaşım hizmetlerinin aksamaması amacıyla çalışmalarını yaklaşık iki ay önce başlatan HBB ekipleri, çalışmaların günün şartlarına uygun modern bir şekilde düzenlemeler gerçekleştirdiklerini de belirterek onarımın en kısa zamanda tamamlanacağını açıkladı.

Otogarda faaliyette olan işletme ve firma sahipleri yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkür etti.