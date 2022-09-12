Hatay Büyükşehir'den eğitime destek seferberliği

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), yeni eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde birçok eğitim kurumunun fiziki koşullarının iyileştirilmesine vesile oldu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, okullardan gelen talepleri hızlıca yanıtlayarak eğitim kurumlarının eksiklerini gidermek üzere ilgili birimlerini seferber etti.

Ekipler, okulların peyzaj düzenlemesi, bahçe mobilyalarının yenilenmesi, iç ve dış cephe boyama, Atatürk büstlerinin yenilenmesi gibi birçok işi ivedilikle yaptı.

250 OKULUN FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLDİ

Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar daire başkanlıkları bu çalışmalarda aktif rol alarak 250 farklı eğitim kurumu içerisinde zemin iyileştirme, parke döşeme işlerini tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, okulların açılması dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak öğrencilere başarılar diledi. Başkan Savaş, mesajında, “Bizler en iyi yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunun her zaman bilinciyle hareket ettik. Bu anlayışla eğitim, hizmetlerimizde her zaman öncelikli bir konumda oldu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğu ve başarıları bizlere mutluluk ve gurur veriyor. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayabilmek için çocuklarımızın ve gençlerimizin okul ve sınav başarısını da artırmak amacıyla üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapmaya çabalıyoruz. Öğrencilerimizin de hem ailelerinin hem öğretmenlerinin hem de bizim çabalarımızı görerek başarıyı yakalamak için çok çalışmalarını istiyoruz. Çünkü hem kendi yaşam kalitelerini hem de ülkelerinin her alanda gelişmişlik düzeyini artırmanın yolu çalışmaktan ve başarmaktan geçiyor. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.