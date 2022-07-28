Hatay Büyükşehir'den 593 muhtara bilgisayar

Hatay Büyükşehir Belediyesi, hizmet sunumunda çözüm ortağı olarak gördüğü Hatay’ın 15 ilçesindeki muhtarlara bilgisayar hediye etti.HATAY (İGFA) - Antakya EXPO alanında gerçekleştirilen bilgisayar teslim töreninde çalışmalarında kolaylık sağlamak ve vatandaşlara hizmeti daha hızlı ulaştırmak amacıyla HBB Başkanı Lütfü Savaş tarafından 593 muhtara bilgisayar hediye edildi.

Bilgisayar teslim töreninde ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU’nun il genelinde gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerin sunumu yapıldı.

EXPO amfitiyatrodaki törende konuşan Lütfü Savaş, görev süresi boyunca muhtarlara her zaman değer ve destek verdiğini belirtti. Görev süresince Hatay’ın 15 ilçesine eşit hizmet verme gayesi ile hareket ettiğini ifade eden Lütfü Savaş, muhtarlardan çok büyük destek gördüğünü açıkladı.

Savaş, HATSU’nun içinde bulunduğu durumu muhtarlarla paylaştı. HATSU’nun ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu açıklayan Savaş, “Büyükşehir olarak HATSU’ya ayda 25-30 milyon destek vermezsek HATSU’nun su verme şansı sıfır. Sadece elektrik faturası 36 milyon lira. Bakım, onarım, vergiler, maaşlar, geçmişten kalan borçlar ve bugüne kadar aldığımız krediler gibi birçok gideri ödeyemeyecek durumda. Büyükşehir olarak destek vermeseydik HATSU 3-4 yıl önce iflas etmişti” açıklamalarında bulundu.

Lütfü Savaş, Hatay’da yaşayan Suriyelilerden bahsederek “Yaklaşık 12 yıldır Suriyeli misafirleri ağırlıyoruz. Bu sebeple daha fazla su harcanıyor, kanalizasyon, çöp üretiliyor, sokaklar kirleniyor, parklar ve yeşil alanlar işgal ediliyor. Bütün bunlar belediyelere fazlasıyla yük oluyor. Ancak bu ekstra masraflar ve misafirler için bize bir kuruş para gelmiyor” ifadelerini kullandı.