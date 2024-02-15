'Hatay Beyaz Balkabağı' coğrafi işarete kavuştu

Hatay Beyaz Balkabağı, Metro Türkiye desteğiyle Coğrafi İşaret Tesciline kavuştu.HATAY (İGFA) - Geçen yıl Metro Türkiye iş birliğiyle Antakya Ticaret Sanayi Odası’nın başvurusunu yaptığı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksek Okulu Gastronomi Bölümü ile konsorsiyumu gerçekleştirilen Hatay Beyaz Balkabağı Coğrafi İşaret Tescili’ne kavuştu.

Metro Türkiye’nin desteğiyle Hatay Beyaz Balkabağına Coğrafi İşaret tescili kazandırmak amacıyla geçen yıl Antakya Ticaret Sanayi Odası ile çalışmalar başlatılmış; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksek Okulu Gastronomi Bölümü’nün de destekleri ile tescil başvurusunda bulunulmuştu.

Bölgenin değerli ürünlerinden Hatay Beyaz Balkabağı, yaklaşık bir yıl süren değerlendirmelerin sonucunda Coğrafi İşaret tescili aldı.

Alınan tescil sayesinde değeri kalıcı hale gelen ürünle bölgedeki yerel üreticiye sürdürülebilir ekonomik getiri de sağlanmış olacağını vurgulayan Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, “Hatay Beyaz Balkabağı da dahil olmak üzere bölgede yetişen pek çok ürünü kooperatifler aracılığıyla alarak raflarımızda sunmaya devam ediyor, bu ürünlerin profesyonel mutfaklarda daha fazla kullanılmasını teşvik ediyoruz” dedi.