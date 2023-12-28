Hatay Belen'den 'kırmızı ışık ihlal'leri tespit edilecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 30 gündem ve 12 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.HATAY (İGFA) - Dörtyol İlçesi Numune Evler Mahallesi Tahsin Katipoğlu Caddesi üzerinde yeni bir minibüs garajı yapılması ve toplu taşıma araçlarının güzergâhlarının bu yönde revize edilmesine karar verildi.

Antakya İlçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde yer alan Hatay Valiliği Yerleşkesi’nin önünden geçen yolda araç trafiğini hafifletmek amacıyla, yolun hafta içi 07.00 ile 19.00 saatleri arasında ağır tonajlı araçlara kapatılması kararı alındı.

Belen ilçesinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının Kıcı mevkiine giderek vatandaşlara hizmet etmesi adına ek güzergâh oluşturulmasına karar verildi.

Ayrıca Belen ilçesinde EDS Komisyonu tarafından planlanan noktalarda 10 adet ‘Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi’ kurulması karara bağlandı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YAŞ KRİTERİ DÜŞÜRÜLDÜ

İl genelinde hizmet veren özel denetimli toplu taşıma araçlarında uygulanan 17 yaş sınırı yenilenen araçlar için 13, mevcut araçlar için 15 yaşına düşürülürken, Antakya, Defne, Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde toplu taşıma iyileştirme projesi kapsamında araç yenileme süreleri deprem nedeniyle 31. 12. 2024 tarihine kadar ertelendi.

Arsuz ilçesi, Samandağ Arsuz yolu ile siteler yolu kesişiminde trafik akışını düzenlemek ve olası trafik kazalarını önlemek adına kavşakta trafik düzenlemesi yapılmasına karar verildi.

Toplantıda son olarak, il genelinde muhafaza hizmeti veren otoparkların ücret tarifelerinde artış yapılarak güncellenmesi onaylandı.