Hatay Belen'deki yangında 1.500 kişi tahliye edildi

Hatay’ın Belen ilçesinde nedeni henüz belli olmayan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay’ın Belen ilçesinde nedeni henüz belli olmayan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipmanlarının seferberlik gösterdiği yangına, Jandarma Güvenlik güçleri ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve çevre illerdeki belediyeler de müdahale ediyor.

Kınalıtepe mevkiinde yayılım gösteren yangına havadan ve karadan müdahale edilirken evlerden yangın bölgesinde yaşayan bin 500 kişi tahliye edildi.

Yetkililer, 12 mesken ve 4 sivil aracın da kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybının yaşanmadığını açıkladı.