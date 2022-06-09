Hatay Arsuz'da antrepo yangınına müdahale sürüyor

Hatay’ın Arsuz ilçesinde antrepoda çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ivedilikle müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay’ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çıkan yangına ivedilikle müdahale etti. Gece saatlerinde meydana gelen yangınla ilgili ihbar sonrası Nardüzü Mahallesi’ndeki antrepoya giden Büyükşehir İtfaiyesi, yangına anında müdahale etmeye başladı.

https://youtu.be/uurxxpRL8ls

Çıkış sebebi bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü.

Onlarca yangın söndürme aracı, iş makinesi, su tankerive itfaiye eriyle yangına müdahale eden HBB ekiplerine, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri dedestek verdi.

Günün aydınlanması ile birlikte yangına havadan da müdahale edildi.

Yangının büyümesi ile birliktegökyüzünü dumanlar kapladı.Tüm birimleriyle teyakkuz halinde olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi(AKOM) olay yerindeki güvenlik önlemlerini de arttırdı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.