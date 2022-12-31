Hatay Antakya'ya sebze hali

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Antakya Sebze ve Meyve Hali’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.HATAY (İGFA) - Antakya, Belen ve Kırıkhan ilçelerinin tam ortasında yer alan bölgede yapılacak olan kompleksin temel atma töreninde konuşan HBB Başkanı Lütfü Savaş, tarım ve teknolojinin dünya ülkelerinin gelişmişlik seviyesinde en büyük iki etken olduğunu ifade ederek, Hatay’ın tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.

Hatay’ın eski sebze meyve halinin yetersiz olduğunu esprili bir dille “Halimiz hal değildi diyerek” anlatan Savaş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Mevcut halde 10 buçuk dönüm içerisine sıkışmıştık. İlk günden beri halimizin yerini değiştirmek ve potansiyelini arttırmak istedik. Ankara, hallerin sorumluluğunu üzerine alacağını ve artık bu alanları bakanlığın işleteceğini tarafımıza bildirdi. Bu yüzden biz bu alanı büyükşehir olduktan hemen sonra aldık ve bekledik. Hal esnafımızla toplantılar yaptık. Sonra iktidar hallerin sorumluluğunu ilçelere vereceklerini söyledi. Biz de şehrimizin yeni bir hale çok ihtiyacı olduğunu söyledik ve bize siz yapabilirsiniz dediler. Bir sene içerisinde bu tesisimizi bitirmeyi planlıyoruz. 6 ay sonra millete faydası olanlar ve ülkenin geleceğini düşünenler iktidara gelecek. Biz de bundan sonra izinlerimizi onlardan alacağız.”