Hatay Antakya'daki orman yangınları söndürüldü

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi mesire alanında ve Kisecik Mahallesi’nde henüz nedeni belli olmayan orman yangını çıktı.HATAY (İGFA) - Alınan bilgiye göre vatandaşların saat 11.13'te Serinyol’da çıkan orman yangınını ihbar etmesinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 4 dakikada olay yerinde hazır bulunarak yangına müdahale etmeye başladı.

Serinyol Mahallesi’ndeki yangın devam ederken Kisecik Mahallesi’nde de yangın meydana geldi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin tüm ekiplerinin seferberlik gösterdiği yangınlara, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Güvenlik güçleri ve ilçe belediyeleri de müdahale etti.

Hızlı bir şekilde kontrol altına alınan yangınlar havadan ve karadan devam eden müdahaleler sonucunda söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.