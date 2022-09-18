Hatay Antakya'da'daki yangın büyümeden söndürüldü

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nın ormanlık bölgesinde yangın çıktı. Antakya Çarşı'da kurulan yeni müfrezenin hızlı müdahalesi yangının büyümesinin önüne geçti.HATAY (İGFA) - Alınan bilgiye göre öğle saatlerinde çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri birlikte müdahale etti.

Gelen ihbar üzerine teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kısa sürede Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi(AKOM) bileşenleri ile koordine olarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine ivedilikle ulaşan HBB itfaiyesi yangını büyümeden kontrol altına aldı. Orman yangınına havadan da müdahale edildi.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÜCÜNE GÜÇ KATTI

Antakya çarşı merkezinde HBB İtfaiye Daire Başkanlığınca kurulan yeni müfrezenin hızlı müdahalesi ile yangının büyümesinin önüne geçilmiş oldu.

Yangında HBB İtfaiyesinden 4 araç ve 14 personel; Orman İşletme Müdürlüğünden ise 9 araç, 1 helikopter ile 30 personel görev aldı.