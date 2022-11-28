Hatay, Akdeniz Kentler Birliği'nin üyesi oldu

Hatay, Akdeniz kıyı şeridinin korunması ve daha yaşanılabilir bir çevre hedefiyle faaliyet gösteren Akdeniz Kentler Birliği’ne (MEDCITIES) üye olarak kabul edildi.HATAY (İGFA) - Türkiye’nin en güneyindeki kent olan Hatay, Hatay Büyükşehir Belediyesi girişimleri sonucunda ve belediye meclisinden çıkacak karara bağlı olarak MEDCITIES’in resmi üyesi olacak.

Resmi üyelik ile birlikte, başta çevresel konular olmak üzere pek çok alanda ülkeler arası projeler ve iş birlikleri geliştirilecek, sorunların çözümü için ortak hareket edilecek.

Akdeniz kıyı kentlerinin çevresel koruma ve yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunmak, sorun ve ihtiyaçları tespit ederek çözüm konusunda iş birliği geliştirmek, sürdürülebilir gelişme çerçevesinde hareket etmek amacını taşıyan MEDCITIES üyeleri için çeşitli fonlar da ayırıyor.

MEDCITIES, üye şehirlerinde hava kirliliği, su kirliliği, plastik atıkların çevreye verdiği zararlar, sıfır atık, akıllı şehir uygulamaları gibi konularda araştırmalar yaparak, araştırma sonuçlarını üye ülkelerle paylaşıp ortak çözüm bulunması konusunda somut adımlar atıyor.