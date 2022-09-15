Hatay 5. Murad'ın torununu ağırladı

Sultan V. Murad'ın torunu Kenize Murad EXPO2021 Hatay’ı ziyaret etti. Eski savaş muhabiri ve yazar olan Murad ve beraberindekiler Antakya EXPO alanında detaylı bir gezi gerçekleştirdi.HATAY (İGFA) - EXPO kapsamında tasarlanan ve Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Ortak Varoluş Mozaiği’nin incelenmesiyle başlayan gezide, Ulusal Şehir Bahçelerini ve Bitki Müzesini gezen Kenize Murad ve arkadaşları Medeniyetler Bahçesi, Biyolojik Gölet ve Arkeopark ile ilgili bilgi aldılar.

Gezdikleri alanları çok beğendiklerini ve hem Hatay’ı hem de EXPO’yu görmekten çok memnun olduklarını dile getiren ziyaretçiler alanın çok önemli bir amaca hizmet ettiğini belirtti.

Kenize Murad yaptığı konuşmada: “Burada olmaktan çok mutluyum. Ben V. Murad’ın torunuyum. Burayı çok beğendim. Genelde gördüğüm müzeler antik olur ancak burası çok modern ve çok modern şeyler öne çıkarılmış. Bitkilerin çeşitliliği ve mekân çok güzel. Burayı çok sevdim” dedi.