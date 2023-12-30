Hatay 2024'te ayağa kalkacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yeni yıl mesajında 6 Şubat ve sonrasındaki depremlerden en fazla Hatay’ın etkilendiğine dikkat çekerek 2024 yılının büyük acılardan büyük umutlara hep beraber yürüyeceğimiz bir yıl olması dileğinde bulundu. HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hem ülkemiz hem de Hatay’ımız için çok zor geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2023 yılı hepimizin hafızasında olduğu gibi tarihte de unutulmayacak ve derin iz bırakan bir sene oldu. Depremde maalesef, sadece ilimizde 24 binden fazla insanımızı kaybettik. Hepimiz depremin ilk saatlerinden itibaren can kurtarmaya çabaladık, kendi yaramızı sararken başka kardeşlerimizin yarasına derman olmaya çalıştık. Hep birlikte çok ağır şartlarda yaşayarak zor günler geçirdik ve halen çok sıkıntılı günlerdeyiz. Elbette hiçbirimiz bu günleri asla unutmayacağız.

Geride bıraktığımız 11 ayda çok zorlandık ama emin olunsun ki; şehrimiz ve hemşehrilerimiz için ne gerekiyorsa yapmak için 7-24 çalıştık. 2023, hiç kolay bir yıl olmadı ancak yeni yıl için umutlar beslemeyi ihmal etmemeliyiz. Kadim şehrimizin yaralarını sarmak, yeniden tüm değerleri ile ayağa kalkmasını sağlamak amacıyla hizmetlerimiz ve yeni planlamalarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Şu anda biz matem evindeyiz. Deprem şehitlerimiz, son dönemlerde operasyonlarda verdiğimiz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz anısına şehrimizi bayraklarımızla donattık.

Yeni yıla da birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gölgesinde bile huzur bulduğumuz ay yıldızlı bayrağımız altında gireceğiz. Umut hep bizimle olsun, çalışmak ve üretmek hep bizimle olsun. Yeni yıl ülkemize ve şehrimize sağlık, bereket, barış, kardeşlik, huzur, mutluluk getirsin. 2024’ün büyük acılardan büyük umutlara hep birlikte yürüyeceğimiz bir yıl olmasını dilerim. Bu vesile ile deprem şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyorum. Ülke olarak 2023’te yaşadığımız olumsuzluk ve sıkıntılarla bir daha karşılaşmamak umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım."