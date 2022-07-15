Hastanelerde 'güvenlik'li dönem!

Ülke genelindeki hastanelerde yeni uygulamaya geçildiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerle ilgili alınan yeni kararı sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Bakan Koca, sağlık kurumlarına kapı güvenlik sistemleri kurularak 24 hastanede yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, ''Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak'' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1547592480413007874