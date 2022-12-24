Hastane Öncesi Acil 'Bilgi'lendirmesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, ‘Paramedikler Günü’ kapsamında “Hastane Öncesi Acil Bakım ve Yaklaşım” başlıklı bir sempozyum düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Paramedikler Günü kapsamında düzenlediği “Hastane Öncesi Acil Bakım ve Yaklaşım Sempozyumu” 20’yi aşkın üniversiteden öğrencilerin katılımıyla santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşti.

Acil tıp teknikeri adaylarına hastane öncesi ilk ve acil müdahalede yeni yaklaşımların önemi anlatılarak, dikkat edilmesi gereken konular paylaşıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeynep Şimşek, günümüzde artan afetler, trafik kazaları, kronik hastalıklara bağlı gelişen acil durumlar ve intiharların nitelikli acil tıp teknikerlerine ihtiyacı arttığını belirtti.

Sempozyumda “Kendimizi koruyabilir miyiz?” başlıklı bir sunum yapan Şimşek, acil tıp teknikerlerinde travma sonrası stres bozukluğuna yönelik yaptıkları araştırmanın da özet sonuçlarını sunarak, iyilik durumunu korumaya yönelik yöntemler hakkında bilgi verdi. Çalışanların, sağlıklarını ve güvenliklerini korumak için tehlikelerin ve risklerin farkında olmalarının, bireysel ve örgütsel düzeyde tehlike ve riskleri yönetme becerisi kazanmalarının önemini belirtti. Karşılaşılan travmatik durumlarla başa çıkmak, ikincil travmatizasyonu önlemek ve erken fark etmede travma bilgili sistemlerin önemine değindi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nevzat Alkan ise, “Paramediklerin Adli Vaka Yönetimi” sunumunda, Adli Tıp Uzmanı olarak sağlık personeli adaylarına tavsiyelerde bulundu. Alkan, “Bir vakaya gittiğinizde sizin önceliğiniz sağlık hizmeti vermek, kişinin ilk müdahalesini yaparak en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlamak. Delil elde etme, olay yerini koruma gibi yükümlüğünüz yok, ancak vakaya gittiğinizde olay yerini gözlemleyin. Hukuki olarak bilginize başvurulabilir. Örneğin bir trafik kazasında sürücünün emniyet kemerinin takılı olup olmaması sonraki hukuki süreçlerde önemli bir konu olabilir. Ayrıca sağlık personeli bir suç unsuru ile karşılaşırsa bunu ilgili birimlere bildirmekle yükümlüdür ” diye belirtti.