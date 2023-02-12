Hasar tespit süreci nasıl işliyor?

10 ilde etkisini gösteren ve 7’inci gününde arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği depremin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin merkez ve ilçelerindeki yardım çalışmaları sürerken, bir yandan da ekiplerin bina ve yapılarda hasar tespit kontrolleri de yapılmaya devam ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Tespit edilen hasar tanımlarına göre binalarda uygulanacak işlem belirlenirken, deprem sonrasında DASK’tan yararlanma kriterleri de en çok yanıt aranan sorular arasında yer alıyor.

Yapıları depremden etkilenen vatandaşlar sigortalarını yaptırdıkları firmaya başvuruda bulunarak sistemden yararlanabiliyorlar.

Ayrıca devam eden yardımlarda ise ikamet dışında bir belge talebinde bulunulmuyor. Depremden sonraki ilk 12 günde tespit çalışmaları tamamlanıyor.

Depremden etkilenen vatandaşlar binalarının hasar durumunu hasartespit.cbs.gov.tr adresinden öğrenebiliyor. Hasar tespitlerinde mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet, depremin binaya verdiği hasarı gözlemsel olarak değerlendirilerek sınıflandırıyor.

Değerlendirme raporlan sonrası, binalara verilen değerlendirme raporlan muhtarlıklar ve/veya kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan ediliyor.

Vatandaş 30 günlük sürede kaymakamlıklara dilekçe ile itiraz edilebilir. İtiraz sonrasında görevlendirilecek farklı bir teknik heyetçe tekrar gözlemsel bir çalışma olan hasar tespit işlemi gerçekleştirerek nihai değerlendirme yapılır.

Acil yıkılması gereken binalar yetkililerce derhal boşaltılarak yapı sahibine bildirilir. En çok 3 gün içerisinde mal sahibi tarafından yıkılmadığı takdirde bu binalar yetkililer tarafından yıktırılır. Ayrıca güçlendirmesi veya onarımı mümkün olan yapıların 1 yıl içerisinde tadilatı yapılarak oturulmasına müsaade edilir.