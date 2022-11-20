Harekâtın adı belli oldu... MSB'den ilk açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı ile ilgili resmi açıklama geldi. Bakanlık, harekatın adını 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' olarak açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe Kılıç Hava Harekâtı'nın icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan ilk resmi yazılı açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, Milli Savunma Bakanlığı, 15 Kasım'da yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda yaşamını yitiren 6 şehidin fotoğraflarını paylaşarak, "Teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1592459281965944832