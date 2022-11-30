Hamzadere Sulama Birliği'nden balık ölümleri açıklaması

Hamzadere Barajı'nın sulama kanallarında yaşanan balık ölümleriyle ilgili basına yansıyan haber ve fotoğraflarına ilişkin Başkanlık tarafından bir basın açıklaması yapıldı.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Ölen balıkların su yüzüne çıkmasıyla tedirginliğe neden olan durum ile ilgili İpsala Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, incelemelerde bulunmuştu.

Hamzadere Sulama Birliği Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Birliğimiz tarafından işletilen Hamzadere Barajı iletim kanalındaki balık ölümleri herhangi bir çevresel etki sonucu olmayıp, kanal içerisindeki rusubatın temizlenebilmesi ve beton onarımlarının yapılabilmesi için suyun boşaltılması sonucu ortaya çıkan bir durumdur” İfadelerine yer verdi.