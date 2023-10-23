Hamza Dağ'dan 'Dip Çamuru' projesine tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizlik, Susuzlaştırma ve Bertaraf Projesi” hakkında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a bilgi verdiKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi’nden dip çamurunun temizlenmesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Marmara’ya hayat verecek proje Türkiye’de ses getirirken, yerel yönetimlerinden sivil toplum örgütlerine kadar birçok kurum ve kuruluş dip çamuru alanına giderek yetkililerden bilgi alıyor. Dev projeyi son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ inceledi. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi” hakkında Dağ’a bilgi verdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğu’nun de yer aldığı incelemede projenin her aşamasını takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, projeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başarıyla yürüttüğünü söyledi ve bu devasa projenin yaşadığı İzmir’e de nasip olmasını diledi.

DAĞ’DAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Çamurun çıkarılmasından depolama alanına götürülmesine kadar olan süreci AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a anlatan Başkan Büyükakın, çalışma kapsamında 8.5 milyon ton çamuru İzmit Körfezi’nden temizleyerek biyoçeşitliliği attıracaklarını söyledi. Böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Körfez ve Körfez’ler maalesef kirlenmeyle karşı karşıya kaldı. Bunun temizlenmesini hayata geçirmek gerekiyor. Müsilaj sıkıntısı yaşamıştık. O sıkıntıdan sonra Cumhurbaşkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız hep birlikte İzmit Körfezi’nin temizlenmesine ön ayak oldular. Yıllarca kirli olan İzmit Körfezi’nin temizlenmesi noktasında organizasyon ortaya konulması ve bunun da çağdaş, hukuk ve çevreyi daha da muhafaza etme kuralları noktasında yapılması çok önemli. Böyle bir faaliyet ortaya koydukları için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“BU PROJE İZMİR’E DE NASİP OLUR”

İzmir’de yaşadığını ve İzmir Körfezi’nde de benzer sıkıntıların olduğunu ifade eden Dağ, “İzmir Körfezi de kirlilik ile karşı karşıya. Bu projeyi yerinde inceleyerek, İzmir’e de benzer bir uygulamanın nasıl olabileceği konusunda fikir sahibi olduk. Bu proje bize örnek teşkil etmiş oldu. İnşallah benzer projeyi İzmir’de hayata geçirmek bizlere nasip olur” dedi.