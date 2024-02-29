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Hamitler'e yeni sağlık yatırımı

GÜNDEM 29.02.2024, 15:01
Hamitler'e yeni sağlık yatırımı

Osmangazi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçede yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen 53 No’lu Şehit Üsteğmen Aykut Köroğlu Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi’nin planlı ve modern gelişim bölgelerinden biri olan Hamitler Mahallesi’nde yaşanan hızlı gelişimle birlikte ortaya çıkan sağlık merkezi ihtiyacı Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan modern merkez ile karşılanmış oldu. 53 No’lu Şehit Üsteğmen Aykut Köroğlu Hamitler Aile Sağlığı Merkezi açılışı törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Mustafa Çetin, Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Bakış, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, AK Parti Osmangazi İlçe Yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada Hamitler Mahallesi’nin Bursa’nın yeni gelişim bölgelerinden biri olduğunu belirterek, “Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe bölgelerimiz, alt yapı çalışmaları tamamlanmış, yolları, parkları, sağlık tesisleri, sosyal alanlarıyla Bursa’nın modern yüzü olarak ortaya çıkmıştır. Planlı çalışmalarla birlikte sürecin takibinde ortaya çıkan projelerimiz var. Biz planlı şehirciliği önemsedik. Osmangazi, Bursa’da merkez ve tarihi şehir. Tarihi doku bizim için önemli. Bunun yanında modern şehir de önemli. Sağlıklı bir yapılaşmanın önemini bir kez daha gördük. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası sorulan soru oturduğum bina ne kadar güvenli? Biz göreve geldiğimizden bu yana güvenli binalar, dönüşümler, yeni yapılaşmalar hayata geçti. Şehrin birçok bölgesinde yapmış olduğumuz güvenli yapılar var. 50 bin civarında konuta oturma izni verildi. Şehir kendini yeniliyor. Modern yapılarla birlikte bölgenin gelişimi sosyal donatılarla çok daha kaliteli hale geliyor.” ifadelerini kullandı.

5 DOKTOR HİZMET VERECEK

Hamitler Aile Sağlığı Merkezi’nin de modern bölgeye yakışacak bir merkez olduğunu belirten Başkan Dündar, “Yeni hizmete açtığımız Aile Sağlığı Merkezinde 5 tane muayene odası,  1 tane aşı ve bebek izleme odası, enjeksiyon pansiyon odası, üreme sağlığı, laboratuvar odası bulunuyor. 5 doktor hizmet verecek. Günlük ortalama 70-80 civarında hasta tedavi görüyor. Sağlık hizmetleriyle ilçeye birçok alanda çalışmaları hayata geçirdik. Türkiye’de tek olan Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi 15 yıl boyunca uğraştığımız bir konu. Kamulaştırmalarını yaptık, bizlerin katkısıyla ortaya çıktı. Hedefimiz güzel bir Osmangazi’de sağlıklı bir şekilde yaşamak.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Bayrak da Hamitler Mahallesi’nin Bursa’nın cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini ifade ederek, Osmangazi Belediyesi’nin kazandırdığı yeni sağlık merkezinin hayırlı olmasını diledi.

İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Mustafa Çetin de bölgedeki önemli bir sağlık ihtiyacının karşılandığını belirterek, hizmetlerinden dolayı Başkan Dündar ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sağlık merkezinin açılış kurdelesini kesen protokol, merkezdeki birimleri gezerek görev yapan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

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