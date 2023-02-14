Haluk Levent'ten Bahçeli'ye 'Ahbap' yanıtı

Partisinin grup toplantısında Ahbap'ı ve Babala TV'yi hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi. Levent, "Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Müzisyen ve hayırsever Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dernek ile ilgili söylemlerine yanıt verdi.

Ahbap'ın başında bulunan Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Devlet Bahçeli’nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum” dedi.

“YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Levent paylaşımında, “Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum.

Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz. Bilgi eksikliği gitmiş olabilir diye dün sabah ben ve Ahbap ekibim yapacağımız çalışmalarla ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi parti liderlerinden randevu almaya başlamıştık. Randevu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Herkese yapacağımız çalışmaları anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Bağış yapanların siyasi kimliği olmadığını anımsatan Levent, "Her kesimden ama her kesimden bağış geldi. Ülkemin tüm siyasi parti liderlerine projelerimizi anlatmak onlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve destek istemek zorundayız. Gün karşılıklı atışma kavga günü değil!" dedi.

https://twitter.com/haluklevent/status/1625412294531334145