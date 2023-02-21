'Halkçı Hukukçular'dan ihmal iddiasıyla suç duyurusu

61 avukat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.ANKARA (İGFA) - Halkçı Hukukçular grubunun çağrısıyla bir araya gelen 61 avukat, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakanların yanı sıra depremin yaşandığı kentlerin valileri ile belediye başkanları, GSM operatörleri, müteahhitler ve yapı denetim bürolarının sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Avukatlar, söz konusu duyuruya ilişkin haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşımda, deprem anı, öncesi ve sonrasına dair ihmalleri olduğu ve bulunduğu öne sürülen kişileri ihbar eden grup, suç duyurusuna ilişkin paylaşımda bulunan isimleri de tek tek açıkladı.

https://twitter.com/HHukukcular/status/1627995069633404928