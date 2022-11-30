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Halk otobüsçüleri Büyükkılıç'la buluştu

GÜNDEM 30.11.2022, 10:15
Halk otobüsçüleri Büyükkılıç'la buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Şoförler Günü kapsamında Özel Halk Otobüsü Esnaf ve Şoförleri Buluşma Toplantısı’nda şoförlerle buluştu. Toplantıda özel halk otobüsü esnaf ve şoförlerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Biz birlikte hizmet edeceğiz, birlikte bu şehre sahip çıkacağız, birlikte insanların hizmetkârı olacağız” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkanları, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve özel halk otobüsü esnaf ve şoförleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda esnaf ve şoförlere hitap eden Başkan Büyükkılıç, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek “Vefa duygusuyla hareket etmek lazım, şehrimizin, birbirimizin kıymetini bilmemiz lazım. Kayseri Seyyid Burhanettin Hazretlerinin şehri, Kayseri Hunat Hatunların şehri, Kayseri Gevher Nesibe Sultanların şehri, Kayseri Mehmet Melik Gazi Hazretlerinin şehri, Kayseri onlarca, yüzlerce evliyanın şehri, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya yani veliler ve âlimler şehri olarak bilinir” dedi.

Büyükkılıç, esnaf ve şoförleri çok sevdiklerini ifade ederek, “Bizler bu şehrin sakinleri, bu şehirde yaşayan canlar, kardeşler olarak hem şehrimizi, hem birbirimizi mutlaka sevme duygusunda, sahip çıkma konusunda asla cimri davranmamalıyız. Bu duygularla ben diyorum ki biz sizleri çok seviyoruz. Çünkü sizler bizim vitrinimizsiniz. 520 bin kardeşimizi evlerine ulaştırıyorsunuz. Şehrimizin üçte biri sizinle iç içe oluyor, sizinle birlikte oluyor” şeklinde konuştu. 

“BİZ BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ, BİRLİKTE İNSANLARIN HİZMETKÂRI OLACAĞIZ”

Vatandaşlara güler yüzlü hizmet verilmesinin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Size nasıl davranılması gerektiğini düşünüyorsanız, siz de başkalarına o şekilde davranın. İnşallah tebessümümüzü esirgemeyeceğiz. Hizmet verdiğimiz kardeşlerimizin duasını alacağız. Bizleri seçiyorsunuz, diyorsunuz ki başkanım ekibinizle birlikte hizmet edin. Bizler de diyoruz ki tek çiçekle bahar gelmez, tek taş da duvar olmaz. Biz birlikte hizmet edeceğiz diyoruz. Birlikte bu şehre sahip çıkacağız. Birlikte insanların hizmetkârı olacağız. İnsanların hayırlısı onların hizmetkârı olan, onlara faydalı olandır diye buyurur Allah resulü. O açıdan biz Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaf veya şoför kardeşler topluluğuyuz. Yeni aldığımız otobüsün direksiyonuna geçtim, sizlere kardeş olmaya çalıştım” diye konuştu.

“BİZİM İNSANIMIZ HİZMETİN EN KALİTELİSİNE LAYIK”

Büyükkkılıç, Kayserililerin hizmetin en kalitelisine layık olduğunu vurgulayarak, “Bizim insanımız hizmetin en kalitelisine layık. Fedakârlığın en zirvesindeyiz, emin olun. En az 500 milyon TL Ulaşım A.Ş’mizi sübvanse ediyoruz. Sizlerin bir kardeşi olarak, bu şehre mal olmuş, doktorluğumuz, milletvekilliğimiz, belediye başkanlığımız yıllarım hizmetle geçti elhamdülillah. Böyle bir süreçte sizlere layık olmak kolay olmasa gerek. Sizlerin duası bizi ayakta tutuyor. Tam 3 senedir kredi almadan sizlere hizmet ediyoruz. Allah’a şükürler olsun. Bütçe disipliniyle, israfa fırsat vermeden, imkânlarımızı en verimli şekilde kullanarak, haram helal duygusuyla, Allah korkusuyla hareket ederek, ekibimizle birlikte kredi almadan, kılı kırk yararcasına, adeta zerreyi, deryanın kenarında olsan damlayı israf etmeyin felsefesiyle hareket etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

“FEDAKÂRLIK YAPARAK HİZMETLERİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Pandemi sürecinde yaşanan zorlukları dile getiren Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Mağdur olmadık, mağdur etmedik. Bunları sizin duasıyla yaptık. Sizlerin bize sahip çıkmasıyla yaptık. Biz sizlere minnettarız. Siz bizim vitrinimizsiniz, sadece mesai arkadaşımız değilsiniz. Otobüse binen her kardeşimize gülümsemeyi eksiltmeden yüzünüzden, o kardeşlerimize hizmet ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Yeni dönemde de ne gerekiyorsa o konuda da üzerimize düşeni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Biz sizin kardeşiniziz. Sizlerin hizmetkârıyız. Fedakârlık yaparak bu hizmetleri vermeye devam edeceğiz.” 

“HEP BERABER BU ÜLKEYİ DAYA İYİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ”

Büyükkılıç birlik beraberlik mesajları verdiği konuşmasında, “Amacımız bir araya gelmek, birbirimize dua etmek, birbirimize, bu şehrimize sahip çıkmak, amacımız ay yıldızlı Türk bayrağımıza sahip çıkmak. Amacımız vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize sahip çıkmak. Amacımız dünya lideri, mazlum insanların sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmak. Bunu siyaseten söylemiyorum. İnşallah hep beraber bu ülkeyi daya iyi noktalara taşıyacağız” ifadelerinde bulundu.

Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehadete eren kahramanlara da rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, “Şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Vatanı koruyan, kollayan o kardeşlerimize minnet duyuyoruz. Biz de onlara dua edeceğiz. Biz de onlara sahip çıkacağız. Hele hele gururumuz olan hemşehrimiz Savunma Bakamımıza elbette dua edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza dua edeceğiz. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın etrafında hep beraber kenetleneceğiz” dedi.

Kayseri’nin bir başka güzel olduğunu belirten Büyükkılıç, bu güzel şehri daha iyi noktalara taşıma yönünde gayret gösterdiklerini ve bu hizmetleri daha da üst noktalara taşıyacaklarını söyledi.

“GETİRDİĞİMİZ TÜM TEKLİFLERE ONAY VEREN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise yaptığı konuşmada, Kayseri’de toplam 3 bin 200 kişi civarında toplu taşıma ailesi ile hizmet verdiklerini ifade ederek günlük ortalama 10 binin üzerinde sefer yaptıklarını ve ortalama 550 bin yolcu taşıdıklarını kaydetti. Canbulut, Kayseri’deki ulaşım hizmetleri ve ulaşım sektörü hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Büyükkılıç’ın toplantıda yapılan makul ve Büyükşehir Belediyesi’nin imkânları dâhilinde olan tüm getirdikleri tekliflere onay verdiğini belirten Canbulut, bu ilgi ve kadirşinaslıktan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.  

“SİSTEMDEKİ TÜM PAYDAŞLARLA HUZURLU BİR ORTAMI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Bu konuda en büyük teşekkürün taşıdıkları 550 bin yolcunun evlerine mutlu bir şekilde gitmesini sağlamak olduğuna da değinen Canbulut, “Sistemdeki tüm paydaşlarla huzurlu içerisinde çalışma ortamı oluşturmak istiyoruz” diyerek makul ve imkânlar çerçevesinde her türlü görüş ve toplantıya açık olduklarını kaydederek konuşmalarını sonlandırdı.  

“HER NE DİLEKLE VARMIŞSAK BİZİ MAĞDUR ETMEDİ, BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin de “Memduh Başkanımızdan Allah razı olsun. Bugüne kadar her ne dilekle vardıysak bizi hiçbir zaman için mağdur etmedi” diyerek, “Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Pandemi dönemlerinde olsun, diğer günlerde olsun bizi hiçbir zaman için mağdur etmedi. Daha sonra belediye başkanımızla, Ulaşım A.Ş. ile sorunlarımız çözmek için bir araya geleceğiz” ifadelerinde bulundu. 

Dünya Şoförler Günü konusunda video gösterimi de yapılarak Dünya Şoförler Günü’nün tebrik edildiği toplantının sonunda, Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Şahin tarafından Başkan Büyükkılıç’a, kendilerini her zaman kabul edip zaman ayırdığı ve gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla Türk bayrağı plaketi takdim edildi.

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