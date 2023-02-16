Halk endişeli! Fay hattı üzerine kurulan FSRU Limanı’na ilk gemi girdi

Daha depremin yaraları sarılmadan fay hattında bulunan Saros Körfezi’ne gelen gemi Saros Gönüllüleri tarafından büyük tehlike olarak gösterildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saros halkının ve Türkiye’nin her yerinden binlerce doğaseverin 5 yıldır mücadele ettiği ve yapılmasını engellemek için 200 bin imzanın toplandığı; bin 38 kişinin temsil edildiği davaların açıldığı FSRU Doğalgaz aktarma Limanı’na ilk gemi giriş yaptı.

Liman açıklarında saatlerce bekleyen geminin görünülerini çeken Saros Gönüllüleri “geminin sığ sularda ilerlemekte güçlük çektiğini ve römorkör teknelerle çekilerek limana ulaştığı” gözlemlerini ilettiler.

MISIR’DAN HAREKET EDEN GEMİ MECİDİYE’YE VARDI

Mısır’ın Damietta Limanı’ndan çıkış yapan ve 15 Şubat sabah saatlerinde Saros Körfezi’ne giren Vasant 1 isimli Hindistan bandıralı gemi, akşamüstü saatlerinde Mecidiye Sahili açıklarından römorkörler refakatinde yaklaşık 6 saatte limana taşındı.

Yüzer depolama ve üretim yapabilen 117 bin 600 gross tonluk gemi, 294 metre uzunluk ve 48 metre genişliğe sahip.

1970’li yıllarda Türkiye’yi ziyaret eden Kaptan Cousteu’nun, “Kızıl Deniz’in kuzey versiyonu’’ olarak nitelendirdiği, Ege’nin incisi Saros Denizi devasa LNG gemilerine ev sahipliği yapacak.

HALK ENDİŞELİ

Kahramanmaraş Depremi’nin enkazı henüz kaldırılmamışken, 100 bin ton ağırlığında, 300 metre uzunluğunda dev FSRU Gemileri’nin birinci derece deprem bölgesi Saros Körfezi’ne girişi, çevre halkını endişelendirmeye devam ediyor.

Araştırmalara göre Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın uzantısı olan iki kırık arasında çökmüş bir graben alanı sayılan körfez için 10 farklı disiplinden bilim insanı, bilirkişi raporlarında ‘’olmaz’’ demişti. Saros Gönüllüleri’nin hukuk savaşına rağmen FSRU doğalgaz aktarma limanı projesi durdurulamadı.

“ 5 BİN KİŞİ MİTİNG YAPTI!”

Saros bölgesi doğa savunucuları olan Saros Gönüllüleri, LNG gemisinin limana girişini sosyal medya hesaplarından duyurusunda; "10 Farklı disiplinden bilim insanı bilirkişi raporlarında ‘’olmaz’’ dedi! Daha İskenderun Limanın ateşi sönmeden 1.Derece fay hattı üzerinde gezen büyük tehlikenin farkında mısınız?” sözlerine yer verilerek Saros Gönüllüleri tarafından geminin fotoğraflarını paylaştı.

Limana demirleyen geminin fotoğraflarını paylaşarak tepki gösteren Saros Gönüllüleri, bölgenin 1. derece fay hattında bulunduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

‘DAHA İSKENDERUN LİMANI’NIN ATEŞİ SÖNMEDİ’

Konuyla ilgili Saros Gönüllüleri, “100 bin ton ağırlığında, 300 metre uzunluğunda dev FSRU Gemisi’nin Cennet Saros’umuzun sığ, temiz, berrak sularına girdi. Halk, 200 bin imza topladı. 1038 kişiyi temsilen dava açtı. 5 bin kişi miting yaptı. 10 farklı disiplinden bilim insanı bilirkişi raporlarında ‘olmaz’ dedi. Halkın hukuk savaşına rağmen ‘üstün kamu yararı’ şeklinde çıkan mahkeme kararı ile maalesef proje durdurulmadı. Daha İskenderun Limanı’nın ateşi sönmeden 1. derece fay hattı üzerinde gezen büyük tehlikenin farkında mısınız?” dedi.

‘SAROS’A GİRECEK HER GEMİ BOMBA ANLAMINA GELİYOR’

Saros Gönüllüleri Dayanışması Sözcüsü Mürşide Çoban, FSRU Doğalgaz Aktarma Limanı’nın Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olduğunu söyledi. Çoban, “Saros’ta LNG taşımacılığı büyük risktir. Saros’a girecek her gemi, Trakya’nın kalbine konulan bomba anlamına geliyor. LNG gemisi patlaması durumunda, 55 bin ton patlayıcı etkisi yaratacaktır. Yine söylüyoruz, hep söyleyeceğiz; bilimin yolundan ilerleyecek, göz göre göre felakete seyirci kalmayacağız. Mücadelemiz devam ediyor. Saros’a kıymayın” ifadelerini kullandı.