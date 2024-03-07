Halit Şefikoğlu, Bursa Gürsu'da 'bağımsız'ca sorunları dinledi

Bursa'da Gürsu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Halit Şefikoğlu, seçim gezileri kapsamında 35’lik yolda esnaf ziyareti yaptı, sohbet etti, esnafın yaşadığı sorunları dinledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde tüm sorunlar üzerine hazırladıkları çözüm odaklı projeler ile seçmenin dikkatini çeken Bağımsız Belediye Başkan Adayı Halit Şefikoğlu, seçim gezileri kapsamında toplumun her kesimi ile bir araya gelip sorunlarını dinlerken, göreve geldiklerinde şehrin sorunlarını çözmek adına ürettikleri projeleri anlatma fırsatı buluyor.

Seçim gezileri kapsamında Şehit Cüneyt Yıldız (35’lik yol) Caddesindeki esnafla buluşan Gürsu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Halit Şefikoğlu, onlarla sohbet etti ve esnafın yaşadığı sorunları dinledi.

Güne Yenidoğan Kapalı Pazar Alanında üzerinde kurulan pazar yerini ziyaret ile başlayan Şefikoğlu, Cumartesi Pazarında başlattığı Bereket Duasını, Yenidoğan kapalı pazar alanında da başlattı. Daha sonra 35’lik yol üzerindeki esnafı tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Şefikoğlu, esnafın sıcak ve samimi misafirperverliği ile karşılaştı.

Sokakta geçen vatandaşların da ilgi odağı olan Şefikoğlu’nu yakından takip ettiklerini belirten esnaflar, Gürsu için bilgi ve projeleri olan adayların bu seçimde göreve gelmeleri gerektiğini belirterek bu seçimdeki değişimin bağımsız aday Halit Şefikoğlu ile gerçekleşeceğini ifade ettiler.

GÜRSU’DA FAY HATTI ÜZERİNDE ACİL TOPLANMA YERİ VE MALZEME DEPOLAMA TESİS PROJESİ

Halit Şefikoğlu, göreve geldiğinde Gürsu’da fay hattı üzerinde acil toplanma yeri ve malzeme depolama tesis yapılacağını belirterek, depremlerde ilk 72 saatin önemini vurguladı.

Şefikoğlu, deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri size ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evrakların saklanabileceği bir afet ve acil durum çantası hazırlanarak, temel ihtiyaçların yer alacağı çadır, erzak giyecek-giyecek çocuk bebek, engellilerin ihtiyaçlarının bulunduğu depolama alanı oluşturacaklarını söyledi. Şefikoğlu, ayrıca ilkyardım kursları açacaklarını da belirtti.

Gürsu’nun bu kötü gidişatına artık 'dur' demenin vaktinin geldiğini de ifade eden Halit Şefikoğlu, göreve geldiklerinde “Gürsu’da bir kalkınma seferberliği başlatmamız lazım" diyerek, iş başına gelir gelmez her alanda ciddi bir kalkınma seferberliğini başlatacaklarının sözünü verdi.