Haliç Üniversitesi'nden görkemli defile

Haliç Üniversitesi öğrencileri tarafından 22 Haziran’da üniversitenin yeni kampüsünde gerçekleştirilen “Fashion Runway” defilesi, genç tasarımcılarla moda dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü öğrencileri tarafından 22 Haziran’da 5. Levent Kampüsü’nde düzenlenen “Fashion Runway” defilesi, moda sektöründen paydaşları geleceğin tasarımcılarıyla buluşturdu. Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve sokak modası konseptiyle bir üniversitede düzenlenen ilk defile olan “Fashion Runway”in, üniversitenin imza etkinliklerden biri hâline gelmesi amaçlanırken; öğrencilerin tasarımları üniversitenin yeni kampüsü içerisinde yer alan caddede moda severlerin beğenisine sunuldu.

“Fashion Runway” defilesi, Paris Fashion Week ve Milano Fashion Week gibi moda dünyasının önemli merkezlerinde defileler hazırlamış olan koreograf Ferhan Aral tarafından düzenlenirken; defilenin sonunda podyuma, kreasyonların tasarımcıları olan öğrenciler davet edildi. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal, Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Zehra Doğan Sözüer, organizasyona destek veren Eroğlu Holding ve Filteks’ten önemli isimlere plaketlerini takdim etti.

“Sokağın özgür ruhunun sergilenmesi” mottosuyla hazırlanan “Fashion Runway”de; denim koleksiyonu, kokteyl ve parti konseptli koleksiyon ile avangart ve sanatsal koleksiyon olmak üzere üç farklı konseptte hazırlanan tasarımlar davetliler tarafından ilgi ve merakla takip edildi. Podyumda Tekstil ve Moda Tasarım bölümü öğrencilerinin 64 parça özgün tasarımı sergilenirken; hem giyilebilir hem de avangart olarak geniş yelpazede hazırlanmış olan seçki, moda ve akademi dünyasının temsilcileri tarafından Street Fashion (sokak modası) konseptinin önemli defile örneklerinden biri olarak değerlendirildi.