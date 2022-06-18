Haliç Üniversitesi'nde “Fashion Runway”a geri sayım

Haliç Üniversitesi’nin, genç tasarımcılarla moda dünyasının önemli isimlerini bir araya getireceği “Fashion Runway” defilesi, 22 Haziran’da üniversitenin 5. Levent’teki kampüsünde gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Haliç Üniversitesi, öğrenci merkezli çalışmalarına bir yenisini eklerken, 22 Haziran Çarşamba saat 20:00’de 5. Levent Kampüsü’nde düzenlenecek “Fashion Runway” defilesinde, genç tasarımcılarla moda sektörünün paydaşları bir araya gelecek. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Fashion Runway”in, geleneksel olarak düzenlenerek Haliç Üniversitesi’nin imza etkinliklerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü tarafından düzenlenen “Fashion Runway”; denim koleksiyonu, kokteyl ve parti konseptli koleksiyon ile avangart ve sanatsal koleksiyon olmak üzere üç konsept altında moda severlerle buluşacak. Defilede 64 parça tasarımın podyumda sergilenmesi planlanırken hem giyilebilir hem de avangart seçki olarak geniş yelpazede bir koleksiyon podyuma çıkacak.

“Fashion Runway” defile seçkisi, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünün tüm eserleri arasından yetkin bir jüri tarafından titizlikle seçilirken; özel yapım kumaşların el işçiliğiyle oluşturulduğu kreasyonlarda, özgün ve yaratıcı bir stil moda severlerin beğenisine sunulacak.

“Sokağın özgür ruhunun sergilenmesi” mottosuyla hazırlanan “Fashion Runway” etkinliğinde, Haliç Üniversitesi’nin yeni kampüsünün geniş olanaklarından yararlanılacak ve defile, sokak modası konsepti kapsamında kampüs içindeki caddede gerçekleştirilecek. “Fashion Runway”, bu yönüyle bir üniversitede sokak modası konseptiyle düzenlenen ilk defile olacak.