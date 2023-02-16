Haliç de deprem bölgesi için seferber oldu

Haliç Üniversitesi Kahramanmaraş merkezli ve birçok ilimizi doğrudan etkileyen depremler sonrasında akademik, idari çalışanları ve öğrencileri ilebirlikte tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber etti.İSTANBUL (İGFA) - Haliç DEKOM’un düzenlediği bağış ve yardım malzemeleri üniversitenin 5. Levent kampüsünden kalkan tır ile deprem bölgesine gitti.

Afet bölgesine gönderilen ilk yardım tırında su, bebek giyim, mama, bez, hijyen malzemeleri, giyim, ayakkabı vb depremzedelerin ihtiyaç duydukları birçok yardım malzemesi yer aldı. Ayrıca Haliç Üniversitesi Sağlık Kültür Sanat Daire Başkanı Yusuf Kıvanç Egeaka ve beraberindeki 8 kişilik profesyonel bir ekip de yardım tırıyla birlikte afet bölgesine gitti.

Üniversitenin yardım kampanyasını yürüten ekip, Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu köyünde Haliç DEKOM yardım koordinasyon alanını kurarak, yardım malzemelerini depremzedelere ilk elden ulaştırdı.

Depremde en ağır hasar alan yerlerden biri olan Hatay ve civarındaki köylere yardım malzemelerini ulaştıran Haliç DEKOM, bölgedeki yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, başarılı bir yardım kampanyasına imza attı. Depremzede vatandaşlarla birebir ilgilenen ekip, bölge halkının önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyacağı yardım malzemeleri ile ilgili de sahada veri çalışması yaptı.

Haliç DEKOM adına konuşan Yusuf Kıvanç Egeaka, böylesi bir afette yardım faaliyetlerinin büyük bir özen ve itinayla yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "Biz üniversite olarak, yardım kampanyalarının gerektiğinde insanlara tek tek ulaşarak yapılmasını oldukça önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de, yardımların uzun vadede sürdürülebilir olması için Haliç DEKOM olarak yardım ve destek çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Haliç Üniversitesi yardım kampanyasının yanı sıra, Rektörlük tarafından alınan karar doğrultusunda, 5. Levent kampüsünde yer alan 550 kişilik kız öğrenci yurdunu depremzede öğrenciler ve ailelerinin konaklaması için kullanıma açtı. Üniversite afetle ilgili yürüttüğü destek faaliyetleri kapsamında, deprem bölgesine ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere maddi destek ve o bölgede ikamet eden öğrencilerine de burs verme kararı aldı.