Hakurk'ta 2 terörist etkisiz!

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyuruldu.

Bakanlık paylaşımında , terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlı olduklarını ifade etti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1586983619595214853