Hakkari Yüksekova'da 3 terörist öldürüldü

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hakkari Yüksekova'da sürdürülen 'Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu' kapsamında üç terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Kahramanlarımıza bin selam olsun" diyerek duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın birlikte yürüttüğü 'Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu' kapsamında EGM İHA'ların yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova'da 3 terörist tespit edildi.

Sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat timlerimizce Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu’ kapsamında tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ederken, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" mesajı verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1671037273326997504