Son Dakika
Hakkari'de korkutan deprem
GÜNDEM 31.12.2023, 23:16
Hakkari'de meydana gelen iki ayrı depremde halk panik yaşadı. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına akın etti.ANKARA (İGFA) - AFAD tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Yüksekova’da 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiği bildirilmişti.
Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte vatandaşlar korkudan sokağa döküldü.
Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına koşarken, bazı vatandaşlar ise dışarıda yaktıkları ateş başında bekleyişlerini sürdürdüğü öğrenildi.
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