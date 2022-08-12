Hakkari'de Eren Abluka-29'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de süren Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında Çukurca ilçesinin kırsalında tespit edilen 3 adet sığınak ve mağara içerisinde çok sayıda terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-29 operasyonunun Hakkari'de devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen 3 adet sığınak ve mağara içerisinde; 1 adet AT-4 füze, 2 adet Bixi makinalı tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M4 tüfek, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet susturuculu tabanca, 1 adet av tüfeği, 37 adet roket mühimmatı, 60 adet el bombası, 1 adet havan mühimmatı, 12 bin adet çeşitli çaplarda mühimmat, 2 kg C4 patlayıcı, 17 adet elektrikli uzaktan komuta devresi, 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 20 adet piyade tüfeği şarjörü, 5 adet güneş şarj ünitesi ve paneli, Çok miktarda EYP yapımında kullanılan fünye, fitil, pil ve batarya ile muhtelif gıda, yaşam, giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık, bölgede operasyonlara devam edileceğini bildirdi.