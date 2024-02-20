Hakim ve savcı adayları 'akademik' uygulama

Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek için uygulama atölyelerinde eğitim veriyor.ANKARA (İGFA) - ‘Güven veren adalet için etkin eğitim’ sloganıyla Türkiye Adalet Akademisinde başlatılan eğitimler kapsamında hakim ve savcı adayları mesleğe hazırlanıyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde hakim ve savcı adaylarının eğitim ihtiyaçları tespit edilerek çeşitli eğitim modülleri hazırlandı. Ayrıca akademi uygulama adliyesi, savcılık uygulama atölyesi gibi birimler oluşturularak uygulamalı eğitim modelinin önü açıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre , Türkiye Adalet Akademisi bünyesindeki akademi uygulama adliyesinde ve 7 ayrı olayın canlandırıldığı savcılık uygulama atölyesinde uygulamalı eğitimler veriliyor.

Eğitimlere katılan hakim ve savcı adayları da mesleki becerilerini pratikte de uygulama imkanına sahip olacakları için eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu belirtiyor.