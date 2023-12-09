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HAK-İŞ Filistin'i milli mesele görüyor

GÜNDEM 09.12.2023, 13:40
HAK-İŞ Filistin'i milli mesele görüyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin'de yaşananları bir milli mesele olarak gördüklerini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin 81 ilinden gelen HAK-İŞ İl Başkanları olarak Genel Başkan Mahmut Arslan’ın Başkanlığında Filistin Özel Gündemi ile buluştukları HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu Toplantısı sonrası yayımlandıkları sonuç bildirgesi ile ilgili yazılı açıklama yapan HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, toplantıda İsrail’in Gazze’deki vahşi katliamlarıyla tekrar gündeme gelen Filistin meselesinin yanı sıra üzere ülke gündemi, çalışma hayatındaki gelişmeler, HAK-İŞ’in çalışmaları, Konfederasyona bağlı sendikaların illerdeki örgütlenme faaliyetleri ve il başkanlarının ildeki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.

 Ankara’da gerçekleştirilen HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu Toplantısına, HAK-İŞ Genel Başkan Mahmut Arslan başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci, Devlet Sert, Halil Çukutli ve Av. Mehmet Ali Kayabaşı, Genel Sekreter Eda Akbulut, Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin, 81 ilden gelen HAK-İŞ İl Başkanları ve Genel Merkez çalışanlarının katıldığını kaydeden Gültekin Şimşek, Konfederasyonun çalışma hayatının, ulusal ve uluslararası sendikal hareketin önemli ve etkin bir aktörü haline gelmesinden büyük bir onur duyduklarını da dile getirdi.   

HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, yazılı basın açıklamasında HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu olarak gerçekleştirdikleri toplantının sonuç bildirgesinde yer alan kararlarını da şu şekilde sıraladı: 

“HAK-İŞ İL BAŞKANLARI FİLİSTİN MESELESİNİ MİLLİ BİR MESELE OLARAK GÖRMEKTEDİR” 

• HAK-İŞ çatısı altında üyelerimiz ile birlikte, Filistin’e destek ve dayanışma çağrımızı yineliyoruz. Filistin konusundaki hassasiyetimizi vurguluyor, il düzeyinde HAK-İŞ İl Başkanlarının koordinesinde Filistin’e destek etkinlikleri düzenlenmesini ve HAK-İŞ bağış hesabına destek verilmesini önemsiyoruz.  

• İşgalci İsrail’in, derhal Gazze’deki insanlık dışı ablukadan, yasadışı yerleşim faaliyetlerinden, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini vurguluyoruz.  

• BM başta olmak üzere, uluslararası kuruluşları, İslam İşbirliği Teşkilatını, bölge ülkelerini ve insan hakları kuruluşlarını siyonist İsrail Devleti’nin, Netanyahu başta olmak üzere bütün yöneticilerinin uluslararası savaş suçluları mahkemesinde yargılanması için harekete geçmeye, katliamları durdurmak için acilen İsrail’e her türlü müeyyidenin uygulanmasını talep ediyoruz.  

• İsrail ile Filistin arasındaki insani fasıla ilanı ile tutukluların takası noktasında mutabakata varılması önemli bir adımdır. Bu adımın kalıcı ateşkes ve barışa açılan bir kapı olması temennisindeyiz. 

• Başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti kurulması ve Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntıların acilen giderilmesi kararlılığımızın altını çiziyoruz.  

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